Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 7. haftasında Yalova VIP, sahasında Aslan Yol Burhaniye Belediyespor'u 70-67 yendi.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 7. haftasında Yalova VIP, sahasında Aslan Yol Burhaniye Belediyespor'u 70-67 yendi.
90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 17-16 önde geçen ev sahibi takım, devre arasına 27-34 geride girdi.
Üçüncü periyot, Aslan Yol Burhaniye Belediyespor'un 47-52'lik üstünlüğüyle geçilse de final çeyreğinde rakibine üstünlük kuran Yalova VIP, mücadeleden 70-67 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Yalova temsilcisi, ligdeki ikinci galibiyetini elde etti. Balıkesir ekibi ise üçüncü yenilgisini aldı.
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