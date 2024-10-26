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        Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi

        Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 7. haftasında Yalova VIP, sahasında Aslan Yol Burhaniye Belediyespor'u 70-67 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 20:35 Güncelleme: 26.10.2024 - 20:42
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        Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 7. haftasında Yalova VIP, sahasında Aslan Yol Burhaniye Belediyespor'u 70-67 yendi.

        90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 17-16 önde geçen ev sahibi takım, devre arasına 27-34 geride girdi.

        Üçüncü periyot, Aslan Yol Burhaniye Belediyespor'un 47-52'lik üstünlüğüyle geçilse de final çeyreğinde rakibine üstünlük kuran Yalova VIP, mücadeleden 70-67 galip ayrıldı.

        Bu sonuçla Yalova temsilcisi, ligdeki ikinci galibiyetini elde etti. Balıkesir ekibi ise üçüncü yenilgisini aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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