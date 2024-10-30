Yalova'da 40 yıl 5 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Ekipler, "Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık" suçundan 6 ayrı dosyadan toplamda 40 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.E.'yi takibe aldı.

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