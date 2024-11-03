Yalova'da el freni çekilmeyen panelvan kara yoluna indi

Yalova'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu panelvanın hareket ederek kara yoluna indiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İş yeri güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülere göre, Yalova-Bursa kara yolu üzerinde bulunan ambalaj firmasının önündeki 34 GH 4681 plakalı panelvan, sürücüsünün el frenini çekmeyi unutmasından dolayı hareket ediyor.

Panelvanı gören başka bir lojistik firmasına ait kamyonun sürücüsü korna ile uyarı yapıp panelvanın peşinden koşuyor.

Bu sırada iş yerinden çıkarak aracının arkasından koşan panelvan sürücüsü ile kara yoluna inen aracın direksiyonuna geçerek el frenini çeken kamyon sürücüsü muhtemel bir kazanın önüne geçiyor.