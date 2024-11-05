Şehit emniyet mensubunun adı Yalova'da deniz polisi için üretilen teknede yaşatılacak

Yalova'da yaklaşık 3,5 yıl önce uygulama noktasında "dur" ikazına uymayan sürücünün çarpması sonucu şehit olan polis memuru Mustafa Emanetoğlu'nun adının verildiği deniz polisine ait teknenin hizmete alınması dolayısıyla tören yapıldı.

Vali Hülya Kaya, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğüne tahsis edilen geminin hizmete alınması amacıyla düzenlenen törende, şehit polisinin adının hizmete bu teknede yaşatılacağını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik de çok anlamlı bir günde şehit ailesiyle bir araya geldiklerini, Emanetoğlu'nun adını yaşatmak için bu çalışmayı hayata geçirdiklerini söyledi.

Bitirik, "Deniz araçlarımızdan birine onun aziz ismini hatıra olarak bıraktık. Bizler inşallah vatanın, milletin birlik ve beraberliği için bu işleri aynı heves, aynı irade, aynı istekle yapacağımızdan bu milletin hiçbir evladının şüphesi olmamasını istiyoruz. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin." diye konuştu. Eşinin adının tekneye verilmesinden dolayı gurur duyduğunu belirten şehidin eşi Ayşe Merih Emanetoğlu, "Vatan sağ olsun." dedi. Baba Necati ve anne Zehra Emanetoğlu ise tekneye oğullarının adının verilmesinden dolayı yetkililere teşekkürlerini iletti.

Müdürlüğe bağlı 20 personele gemi adamı eğitiminin verilmeye başlandığı program, kurdele kesiminin ardından şehidin ailesi ile emniyet mensuplarının "Şehit Polis Memuru Mustafa Emanetoğlu Teknesi" ile katıldığı seyir faaliyetiyle sona erdi. Törene, Yalova Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Tahir Göncüoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, kurum müdürleri ve askeri yetkililer katıldı. Boyu 12 metre, eni 3,7 metre olan 12 ton ağırlığındaki 17 kişilik tekne, 35 knot seyir hızı ve 900 beygir gücünde su jeti motoruyla tamamen Türk mühendisleri tarafından geliştirildi. PARS seyir ve harita sistemine sahip olan, silah monte edilebilen, 7 knot hızla çarpışma testlerinden başarılı çıkan teknenin denizden kurtarma platformu ve termal kamera özellikleriyle deniz polisine önemli katkılar sunması hedefleniyor.