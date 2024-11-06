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        Yalova'da tefecilik operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Yalova'da borç verdikleri insanlara senet imzalatıp ev, arsa ve tarlalarına zorla el koydukları ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 13:27 Güncelleme: 06.11.2024 - 13:47
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        Yalova'da tefecilik operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Yalova'da borç verdikleri insanlara senet imzalatıp ev, arsa ve tarlalarına zorla el koydukları ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

        Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.A. ve K.G'nin Yalova ve çevre illerde ekonomik sıkıntıya düşen ve paraya ihtiyaç duyan kişilere senet karşılığı borç para vererek tefecilik yaptıkları bilgisine ulaştı.

        Elde edilen bilgiler doğrultusunda eylül ayından itibaren başlatılan araştırılmalar sonucu E.A. ve K.G'nin 12 kişiye borç para verdiği ve bunun karşılığında piyasa değeri yaklaşık 35 milyon lira olan ev, arsa ve tarlaya zorla el koydukları tespit edildi.

        Bu tespitlerin ardından jandarmanın, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, şüphelilerin ikamet ettiği Çınarcık ilçesindeki evlerinde yaptığı aramada, ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 60 fişek, av tüfeği ve fişekler ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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