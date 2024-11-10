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        Yalova'daki Yürüyen Köşk, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılında ziyaretçileri ağırladı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Yalova'da inşa ettirdiği ve çınar ağacının zarar görmemesi için raylar üzerinde kaydırılmasını istediği Yürüyen Köşk, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde vatandaşlar tarafından ziyaret edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 17:04 Güncelleme: 10.11.2024 - 17:14
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        Yalova'daki Yürüyen Köşk, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılında ziyaretçileri ağırladı
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        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Yalova'da inşa ettirdiği ve çınar ağacının zarar görmemesi için raylar üzerinde kaydırılmasını istediği Yürüyen Köşk, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde vatandaşlar tarafından ziyaret edildi.

        Yalova'da 1929'da 22 günde inşa edilen ve çınar ağacının dalının zarar görmemesi için raylar üzerinden taşınan Yürüyen Köşk, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılında da ziyaretçilere kapılarını açtı.

        Sabah saatlerinden itibaren Yürüyen Köşk'ün bulunduğu alana gelen ziyaretçiler, rehberler eşliğinde onarlı gruplar halinde köşkü gezme fırsatı buldu.

        Kocaeli'nden ailesiyle köşkü gezmeye gelen Nilay Demiral Karataş, AA muhabirine, Termal ilçesindeki Atatürk Köşkü'nden sonra Yürüyen Köşkü de ziyaret ettiklerini ifade etti.

        Atatürk'ü Anma Günü'nde Yürüyen Köşk'te bulunmanın önemine değinen Karataş, "Bugün sevgili Atatürk'ün ölüm yıl dönümü. Keşke yaşasaydı ve bugün görseydik kendisini. Köşkü gezerken çok kötü oldum. Bal mumu heykelini görünce sanki orada canlı bir Atatürk vardı. Ruhu şad, mekanı cennet olsun inşallah." diye konuştu.

        Arkadaşlarıyla köşke gelen Nursel Bakırcan ise sabah anma programına katıldıktan sonra Atatürk'ün yaptırdığı ve kendisinden hatıraların bulunduğu köşkü ziyaret etmek istediğini söyledi.

        Köşkün manevi değerinin çok yüksek olduğunu aktaran Bakırcan, "Atamızı anıyoruz, ona minnettarız. Mekanı cennet olsun, ruhu şad olsun, nurlar içerisinde uyusun." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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