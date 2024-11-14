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        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Yalova'da polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 09:42 Güncelleme: 14.11.2024 - 09:42
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        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Yalova'da polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları değerlendirilen H.T.G. ve M.E'nin evleri ile birinin otomobilinde arama gerçekleştirdi.

        Narkotik maddeler arama köpeği "Zeytin" eşliğindeki aramalarda, 307,91 gram sentetik uyuşturucu, 3,40 gram esrar, 42 uyuşturucu hap, 6 hassas terazi ve bir öğütücü ele geçirildi.

        Cumhuriyet savcılığına sevk edilen zanlılardan H.T.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.E. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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