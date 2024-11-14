Yalova'da termal tesis işletmecileri ara tatildeki doluluk oranından memnun

Yalova'daki termal tesisler, ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2024-2025 eğitim öğretim yılı birinci dönem ara tatilini yüzde 100'e yakın doluluk oranıyla geçiriyor.

Türkiye'nin termal turizm merkezlerinden Yalova'daki tesislere aileleriyle gelen öğrenciler, ara tatil dönemini şifalı sulara sahip havuzlarda geçiriyor.

Okul öncesi eğitim kurumları ile ilk ve orta dereceli okulların 9 Kasım'da ara tatile girmesiyle Termal ilçesinde hareketlilik arttı.

9 Kasım'dan itibaren otelde ciddi doluluk oranlarını yakaladıklarını aktaran Söker, yüzde 90'ın üzerinde doluluk oranıyla hizmet verdiklerini belirtti.

Ormanlık alan içerisinde, 3 bin 600 hektar arazi üzerine kurulu tesisle ilgili de bilgi veren Söker, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığı Yalova Termal Kaplıca İşletmeleri, bilinen verilere göre 2 bin 500-3 bin yıllık geçmişi olan bir yer. Bu bölgede Roma, Helenistik dönem, Doğu Roma ve Bizans dönemlerinden kalan tarihi yapılar var. Çeşitli amaçlarla kullanılan alan burası. Sultan 2. Abdülmecit döneminde yapılan Valide Sultan Hamamımız var. Termal havuzumuz Cumhuriyetin ilk yıllarından beri aktif olarak kullanılan bir alan. Cumhuriyetin ilk dönemlerinde yüzme yarışlarının yapıldığı, o dönemden bu yana çeşitli zamanlarda restore edilerek kullanılan bir havuzumuz var. Havuzumuz termal kaplıca sularıyla destekleniyor. Misafirlerimizin suyu hissedebilmeleri bakımından 35-38 derece arasında ayarlıyor ve kullanıma sunuyoruz."