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        Yalova'nın içme suyu kaynağı Gökçe Barajı'nda su seviyesi yüzde 20'lere düştü

        Yalova'nın içme ve kullanma suyu kaynağı Gökçe Barajı'nda su seviyesinin yüzde 20'lere düştüğü bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 18:05 Güncelleme: 18.11.2024 - 18:09
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        Yalova'nın içme suyu kaynağı Gökçe Barajı'nda su seviyesi yüzde 20'lere düştü
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        Yalova'nın içme ve kullanma suyu kaynağı Gökçe Barajı'nda su seviyesinin yüzde 20'lere düştüğü bildirildi.

        Yeşil Körfez Su Birliğinden alınan bilgiye göre, kentin günlük 100 bin metreküp su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nda su seviyesi yüzde 20'lere geriledi.

        Kasım 2023'te yapılan ölçümlerde yüzde 35 olan su seviyesi, bu yıl yağışların yeterli olmaması nedeniyle azaldı.

        Kentin tek içme suyu kaynağı olan barajın, 43 günlük suyunun kaldığı belirtilirken, vatandaşlara suyu tasarruflu kullanmaları noktasında uyarılarda bulunuldu.

        Öte yandan yatırım programına alınan ve Selimandıra Deresi'nin çıkışından sonraki bölümde inşa edilmesi planlanan 25 milyon metreküp su kapasitesine sahip Çağlayan Barajı (Gökçe 2) ile kentin özellikle yaz aylarında yaşadığı su sıkıntısının önüne geçilmesi hedefleniyor.

        Yapılacak yeni barajın gelecekte 61 milyon metreküp içme ve kullanma suyu kapasitesi ile kentin uzun dönem su ihtiyacını karşılayabileceği ifade edilirken, şu an yaşanan su sıkıntısının yağışlar ile ortadan kalkacağı öngörülüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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