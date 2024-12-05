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        Yalova'da ambulans sürüş güvenliği yarışması düzenlendi

        Yalova'da, 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası etkinlikleri kapsamında ikincisi düzenlenen "All Star Ambulans Sürüş Güvenliği Yarışması"nda sürücüler birincilik için mücadele etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 12:48 Güncelleme: 05.12.2024 - 12:48
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        Yalova'da ambulans sürüş güvenliği yarışması düzenlendi
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        Yalova'da, 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası etkinlikleri kapsamında ikincisi düzenlenen "All Star Ambulans Sürüş Güvenliği Yarışması"nda sürücüler birincilik için mücadele etti.

        İl Ambulans Servisi Başhekimliğince Altınova ilçesindeki eğitim alanında gerçekleştirilen yarışmada 4 ambulansla piste çıkan 13 ambulans şoförü, hızlı ve güvenli şekilde araçlarını kullanarak dereceye girmek için kıyasıya mücadeleye girişti.

        Ambulans sürüş güvenliği eğitimi (ASGE) koordinatörü ve 7 ASGE eğitmeni denetiminde yapılan yarışmada birinciliği Armutlu 1 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri (ASHİ) biriminde görev yapan Mehmet Gövsar kazandı. Armutlu 1 No'lu ASHİ'den Samet Kirişözü ikinci, Termal 1 No'lu ASHİ'den Orhan Dinçer ise üçüncü oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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