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        Yalova'da temizlik işçisinin sokakta bulduğu cüzdan sahibine ulaştırıldı

        Yalova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde gece vardiyasında çalışan işçinin sokakta bulduğu cüzdan, sahibine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 14:44 Güncelleme: 06.12.2024 - 15:11
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        Yalova'da temizlik işçisinin sokakta bulduğu cüzdan sahibine ulaştırıldı
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        Yalova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde gece vardiyasında çalışan işçinin sokakta bulduğu cüzdan, sahibine teslim edildi.

        Temizlik işçisi Şahin Şenbuy'un, çöp poşetinin yanında gördüğü cüzdanı gece nöbetçi çavuşu Emre Savaşır'a vermesinin ardından sahibinin bulunması için çalışma yapıldı.

        Cüzdanını kaybeden Günay Karagöz, davet edildiği Temizlik İşleri Müdürlüğünün hizmet binasında cüzdanını aldıktan sonra hediye takdim ettiği Şenbuy'a duyarlı davranışından dolayı teşekkürlerini iletti.

        Şahin Şenbuy, yaptığı açıklamada, görev bölgesinde çalışırken çöp poşetinin yanındaki cüzdanı gördüğünü, nöbetçi çavuş Savaşır'la şefleri Ayşim Demircan'a teslim ettiklerini söyledi.

        Günay Karagöz ise akşam iş yerinden çıkıp eve gittiğinde cüzdanının yanında olmadığını fark ettiğini anlattı.

        Cüzdanında yaklaşık 3 bin lira ile kredi kartlarının bulunduğunu ifade eden Karagöz, "Hemen internet bankacılığından kartlarımın kullanılıp kullanılmadığına baktım. Tam ümidimi kaybetmişken Yalova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından arandım. Sağ olsun cüzdanımı bulan ve içine dahi bakmadan üstlerine teslim eden Şahin kardeşime çok teşekkür ediyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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