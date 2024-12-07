Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı

        Yalova'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 zanlıdan 8'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 14:50 Güncelleme: 07.12.2024 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yalova'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 zanlıdan 8'i tutuklandı.

        Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele daire başkanlıkları tarafından şubattan itibaren koordineli çalışma yürütüldü.

        Düzenlenen ilk operasyonda, Pakistan ve bazı Afrika ülkeleri üzerinden DEAŞ'a katılacağı tespit edilen 6 şüpheli ile Yalova'da eylem hazırlığında oldukları yönünde bilgiler bulunan 3 zanlı yakalandı.

        Ayrıca polis, muhtemel eylem yapacağı tespit edilen kişilerle örgütsel ilişki içinde oldukları belirlenen şüphelilere yönelik 29 Kasım'daki eş zamanlı operasyonda 11 zanlıyı gözaltına aldı.

        Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 2 tabanca, 3 av tüfeği, kama, büyük kılıç, av tüfeği fişeği, askeri kamuflaj malzemesi, terör örgütü DEAŞ'ın kullandığı sözde flama ve mühür ile örgüte ait doküman ele geçirildi.

        Haklarında adli işlem yapılan şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 3'ü hakkında ise tutuklamaya yönelik arama kaydı çıkarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aracındaki kadın cesedi ile karakola gitti!
        Aracındaki kadın cesedi ile karakola gitti!
        Ayasofya'nın kubbesi sökülecek
        Ayasofya'nın kubbesi sökülecek
        Çocukların sağlığını tehlikeye atan o ürünler toplatılıyor
        Çocukların sağlığını tehlikeye atan o ürünler toplatılıyor
        Dev derbinin 11'leri
        Dev derbinin 11'leri
        Muhalifler Dera'yı da aldı, Humus'un kapısında
        Muhalifler Dera'yı da aldı, Humus'un kapısında
        İstismarcı katille ilgili flaş gelişme!
        İstismarcı katille ilgili flaş gelişme!
        'Otizmli öğrenciyi darp' soruşturması
        'Otizmli öğrenciyi darp' soruşturması
        İstanbul'da 14 katlı binada patlama!
        İstanbul'da 14 katlı binada patlama!
        Güney Kore Devlet Başkanı Yoon azledilemedi
        Güney Kore Devlet Başkanı Yoon azledilemedi
        Dolandırıcılık rolünde oscar ödülü!
        Dolandırıcılık rolünde oscar ödülü!
        Böyle penaltı olmaz!
        Böyle penaltı olmaz!
        "Hangi vicdanla penaltı verebildin?"
        "Hangi vicdanla penaltı verebildin?"
        "Penaltı yok, Enis sarı kart görmeli"
        "Penaltı yok, Enis sarı kart görmeli"
        Kasımpaşa'dan penaltı tepkisi!
        Kasımpaşa'dan penaltı tepkisi!
        Britney Spears ekonomisi çöktü
        Britney Spears ekonomisi çöktü
        Wanda Nara'ya yasa dışı bahis soruşturması
        Wanda Nara'ya yasa dışı bahis soruşturması
        Düzenli kafein tüketimi bağımlılığa yol açar mı?
        Düzenli kafein tüketimi bağımlılığa yol açar mı?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Emekli aylığındaki düşüş nasıl önlenir?
        Emekli aylığındaki düşüş nasıl önlenir?
        Tepkileri ve göndermeleri konuşuldu
        Tepkileri ve göndermeleri konuşuldu

        Benzer Haberler

        Yalova'da, 68 litre sahte içki ele geçirildi; 3 gözaltı
        Yalova'da, 68 litre sahte içki ele geçirildi; 3 gözaltı
        Yalova'da 70 litre sahte alkol ele geçirildi
        Yalova'da 70 litre sahte alkol ele geçirildi
        Yalova'da temizlik işçisinin sokakta bulduğu cüzdan sahibine ulaştırıldı
        Yalova'da temizlik işçisinin sokakta bulduğu cüzdan sahibine ulaştırıldı
        Yalova'da uygulama otelinde öğrencilerin çalıştığı lise yıllık 30 milyon li...
        Yalova'da uygulama otelinde öğrencilerin çalıştığı lise yıllık 30 milyon li...
        Yalova'da ambulans sürüş güvenliği yarışması düzenlendi
        Yalova'da ambulans sürüş güvenliği yarışması düzenlendi
        Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Yalova'da hukuk öğrencileriyle söyleşi...
        Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Yalova'da hukuk öğrencileriyle söyleşi...