Yalova'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ağır yaralanan Elkıtay'ın yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Mustafakemalpaşa Mahallesi Cem Sokak'ta ikamet eden Ramazan Elkıtay (57), evinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla saldırıya uğradı.

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