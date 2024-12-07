Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

        Yalova'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 22:13 Güncelleme: 07.12.2024 - 22:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yalova'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

        Mustafakemalpaşa Mahallesi Cem Sokak'ta ikamet eden Ramazan Elkıtay (57), evinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla saldırıya uğradı.

        Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Elkıtay, sağlık ekiplerince Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Ağır yaralanan Elkıtay'ın yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

        Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kartal derbide hayata döndü!
        Kartal derbide hayata döndü!
        Trump: Suriye'ye karışmamalıyız
        Trump: Suriye'ye karışmamalıyız
        Fenerbahçe'nin tarihi serisi bitti!
        Fenerbahçe'nin tarihi serisi bitti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temennimiz Suriye'nin huzura kavuşması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temennimiz Suriye'nin huzura kavuşması
        "F.Bahçe kendini yaktı Beşiktaş'ı kurtardı"
        "F.Bahçe kendini yaktı Beşiktaş'ı kurtardı"
        Suriye'de çöküşün şifreleri
        Suriye'de çöküşün şifreleri
        Trump, Zelenskiy ile görüştü
        Trump, Zelenskiy ile görüştü
        Mourinho: Biz daha iyiydik!
        Mourinho: Biz daha iyiydik!
        Muhalifler Şam'a girmeye başladı
        Muhalifler Şam'a girmeye başladı
        Suriye: Şam'ı ele geçiremeyecekler
        Suriye: Şam'ı ele geçiremeyecekler
        Putin: Oreşnik Belarus'a teslim edilebilir
        Putin: Oreşnik Belarus'a teslim edilebilir
        Marmara ve Ege'de yağmur, doğuda kar var!
        Marmara ve Ege'de yağmur, doğuda kar var!
        TURPAK'tan UTTS'de kullanılacak çiplerin maliyetine ilişkin açıklama
        TURPAK'tan UTTS'de kullanılacak çiplerin maliyetine ilişkin açıklama
        İstanbul'da 14 katlı binada patlama!
        İstanbul'da 14 katlı binada patlama!
        Ayasofya'nın kubbesi sökülecek
        Ayasofya'nın kubbesi sökülecek
        "Bu görüntüler düzmecedir"
        "Bu görüntüler düzmecedir"
        Kasımpaşa mahkemeye gidiyor!
        Kasımpaşa mahkemeye gidiyor!
        Dolandırıcılık rolünde oscar ödülü!
        Dolandırıcılık rolünde oscar ödülü!
        Britney Spears ekonomisi çöktü
        Britney Spears ekonomisi çöktü
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Yalova'da 'sahte para' ile yakıt alan şüpheliler yakalandı; 2 tutuklama
        Yalova'da 'sahte para' ile yakıt alan şüpheliler yakalandı; 2 tutuklama
        Yalova'da sahte 20 bin 800 lira ile yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Yalova'da sahte 20 bin 800 lira ile yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Yalova'da 8 DEAŞ şüphelisi tutuklandı
        Yalova'da 8 DEAŞ şüphelisi tutuklandı
        Yalova'da 8 DEAŞ şüpheli tutuklandı
        Yalova'da 8 DEAŞ şüpheli tutuklandı
        Yalova'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı
        Yalova'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı
        Yalova'da, 68 litre sahte içki ele geçirildi; 3 gözaltı
        Yalova'da, 68 litre sahte içki ele geçirildi; 3 gözaltı