Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Polisin sokak düzeyinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen C.Ç. ve R.M'nin ikametlerinde yaptığı aramada ise 138 gram sentetik uyuşturucu, 6,80 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

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