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        Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Yalova'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 18:17 Güncelleme: 12.12.2024 - 18:17
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        Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı
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        Yalova'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

        Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapacakları değerlendirilen Ö.G. ve A.O.B'nin bulunduğu otomobili durdurdu.

        Narkotik köpeği "Zeytin" eşliğinde gerçekleştirilen araç aramasında, 1 kilo 150 gram skunk ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Polisin sokak düzeyinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen C.Ç. ve R.M'nin ikametlerinde yaptığı aramada ise 138 gram sentetik uyuşturucu, 6,80 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

        İki operasyonda gözaltına alınan 4 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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