Yalova'da gemi adamı eğitimini tamamlayan polislere sertifikaları verildi

Emniyet Genel Müdürlüğünce Yalova'da düzenlenen "9. Dönem Gemi Adamı Branş Temel Eğitimi Kursu"nu başarıyla tamamlayan 20 polis memuru, sertifikalarını törenle aldı.

Yalova Valisi Hülya Kaya, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğündeki programda, Türkiye'de gemi adamı branş eğitimlerinin gerçekleştirildiği 3 ilden biri olan Yalova'nın bu kurs için gerekli yeterlilikte donanım ve personele sahip olduğunu söyledi.

Bundan sonra da bu tür eğitimlere ev sahipliği yapacaklarını belirten Kaya, "Hem en üst teknolojiye sahip donanımlar hem de personelimiz gayretiyle son dönemlerde çok güzel çalışmalar yaptık. Hatta bir batıkta çok kıymetli eserleri bulmuştuk. Bundan sonraki süreçte de eğitimlerle bunu taçlandıracağız." dedi.

İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ise başta terörle mücadele olmak üzere birçok suçla fedakarca mücadele eden Emniyet Genel Müdürlüğünün aynı hassasiyetle Mavi Vatan'da Deniz Liman Şube Müdürlükleri üzerinden çalışmalar yürüttüğüne dikkati çekti.