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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 21:26 Güncelleme: 16.12.2024 - 21:26
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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        Salon:90.Yıl

        Hakemler: Kaan Büyükçil, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Berk Kurtulmuş

        Yalovaspor Basketbol: Hill 2, Johnson 13, Kadir Bayram 8, Peterka 9, Sherfield 5, Boran Güler, McConico, Krampelj 6, Egemen Güven 13, Nichols 9

        Onvo Büyükçekmece Basketbol: Rebic 10, Erdi Gülaslan 4, Sajus 18, Love 21, Zagorac 9, Franke 8, Starks 6, Emircan Koşut 6, Yesukan Onar 3

        1. Periyot: 17-27

        Devre: 36-43

        3. Periyot: 53-64

        YALOVA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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