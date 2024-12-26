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        Yıkımına başlanan Yalova Valiliği binası deprem tatbikatına hazırlanıyor

        Depreme dayanıksız olması nedeniyle yıkımına başlanan Yalova Valiliği, emniyet ve jandarma binalarının olduğu enkazda AFAD bölge illerinin de katılımıyla tatbikat gerçekleştirecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 16:35 Güncelleme: 26.12.2024 - 16:40
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        Yıkımına başlanan Yalova Valiliği binası deprem tatbikatına hazırlanıyor
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        Depreme dayanıksız olması nedeniyle yıkımına başlanan Yalova Valiliği, emniyet ve jandarma binalarının olduğu enkazda AFAD bölge illerinin de katılımıyla tatbikat gerçekleştirecek.

        Depreme dayanıksız olması nedeniyle valilik, jandarma ve emniyet binalarının yıkımına karar verilmesinin ardından, boşaltılan binaların yıkımına başlandı.

        Ortaya çıkan bina enkazlarını değerlendirmek için alınan karar üzerine AFAD İl Müdürlüğü, bölgedeki illerden de gelecek ekiplerle 5 Ocak Pazar günü geniş katılımlı deprem tatbikatı yapılacak.

        Binaların yıkımının depremi yansıtacak şekilde yıkılması talep edilmesi üzerine yüklenici firma özellikle yüksek katlı valilik ve emniyet binalarını binayı zayıflatarak yıkmaya başladı.

        Havadan yıkılma anı kaydedilen emniyet binası ile çalışma başlatılan bitişiğindeki valilik binasına geçen ekipler, çalışmaları yakın zamanda bitirmeyi hedefliyor.

        Deprem tatbikatında kullanılmak üzere enkaza önceden mankenler yerleştiren ekipler, 24 saati bulacak ve gerçeği aratmayacak şekilde bir tatbikatın tamamlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Tatbikat sonrası alanda bulunan bina enkazlarının kaldırılması sonrası aynı alana valilik binasının yapılmasına başlanacağı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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