Yıkımına başlanan Yalova Valiliği binası deprem tatbikatına hazırlanıyor

Depreme dayanıksız olması nedeniyle yıkımına başlanan Yalova Valiliği, emniyet ve jandarma binalarının olduğu enkazda AFAD bölge illerinin de katılımıyla tatbikat gerçekleştirecek.

Depreme dayanıksız olması nedeniyle valilik, jandarma ve emniyet binalarının yıkımına karar verilmesinin ardından, boşaltılan binaların yıkımına başlandı.

Ortaya çıkan bina enkazlarını değerlendirmek için alınan karar üzerine AFAD İl Müdürlüğü, bölgedeki illerden de gelecek ekiplerle 5 Ocak Pazar günü geniş katılımlı deprem tatbikatı yapılacak.

Binaların yıkımının depremi yansıtacak şekilde yıkılması talep edilmesi üzerine yüklenici firma özellikle yüksek katlı valilik ve emniyet binalarını binayı zayıflatarak yıkmaya başladı. Havadan yıkılma anı kaydedilen emniyet binası ile çalışma başlatılan bitişiğindeki valilik binasına geçen ekipler, çalışmaları yakın zamanda bitirmeyi hedefliyor.