Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova'da yeni yılın ilk gününde denize girildi

        –Yalova'da yeni yılın ilk gününde sıra dışı bir etkinliğe imza atmak isteyen bir grup, soğuk havaya aldırış etmeden denize girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 16:08 Güncelleme: 01.01.2025 - 16:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova'da yeni yılın ilk gününde denize girildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        –Yalova’da yeni yılın ilk gününde sıra dışı bir etkinliğe imza atmak isteyen bir grup, soğuk havaya aldırış etmeden denize girdi.

        Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentin merkez sahilinde denize giren vatandaşlar, yeni yılın ilk gününü kutladı.

        Grup üyeleri, yılın farklı zamanlarında sözleşip denize girdiklerini belirterek, yılın ilk gününde de aynı aktivitede yer aldıklarını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD'de kamyon kalabalığa daldı: Çok sayıda ölü var
        ABD'de kamyon kalabalığa daldı: Çok sayıda ölü var
        Yılbaşı sonrası Melek'in şüpheli ölümü!
        Yılbaşı sonrası Melek'in şüpheli ölümü!
        Aynı şehirde iki ayrı görüntü!
        Aynı şehirde iki ayrı görüntü!
        Uzmanlardan 2025 yılı altın fiyatları tahmini
        Uzmanlardan 2025 yılı altın fiyatları tahmini
        Eski eşini benzinle ateşe vermişti! Şaşırtan ifade!
        Eski eşini benzinle ateşe vermişti! Şaşırtan ifade!
        Gönül Akkor son yolculuğuna uğurlandı
        Gönül Akkor son yolculuğuna uğurlandı
        2025'in trafik cezaları belli oldu
        2025'in trafik cezaları belli oldu
        Golcüler, yeni yılı İstanbul'da kutladı
        Golcüler, yeni yılı İstanbul'da kutladı
        Elektriklenmeden kurtulmak için neler yapılmalı?
        Elektriklenmeden kurtulmak için neler yapılmalı?
        Polis "Mutlu yıllar" diledi... 295 bin TL ceza kesti!
        Polis "Mutlu yıllar" diledi... 295 bin TL ceza kesti!
        Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatı durdu
        Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatı durdu
        "Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor! Hayır biz ayaktayız!"
        "Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor! Hayır biz ayaktayız!"
        Cimbom, Mikautadze'nin alternatifini buldu!
        Cimbom, Mikautadze'nin alternatifini buldu!
        Teknolojide yapay zeka devrimi: 2024 nasıl geçti?
        Teknolojide yapay zeka devrimi: 2024 nasıl geçti?
        Cristiano Ronaldo bilmecesi!
        Cristiano Ronaldo bilmecesi!
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Suriye'de coşkulu yılbaşı
        Suriye'de coşkulu yılbaşı
        Evlilik teklifinde bulundu
        Evlilik teklifinde bulundu
        İlişkilerin yüzde 40'ı artık nerede başlıyor?
        İlişkilerin yüzde 40'ı artık nerede başlıyor?
        Detayları görmekte ne kadar iyisiniz?
        Detayları görmekte ne kadar iyisiniz?

        Benzer Haberler

        Yalova Valisi Kaya, yılbaşında görevdeki personelin yeni yılını kutladı
        Yalova Valisi Kaya, yılbaşında görevdeki personelin yeni yılını kutladı
        Bakan Uraloğlu: Boğazlarımızdan son 20 yılda 1,9 milyon gemi geçti
        Bakan Uraloğlu: Boğazlarımızdan son 20 yılda 1,9 milyon gemi geçti
        Yalova'da trafiği tehlikeye düşüren ehliyetsiz otomobil sürücüsüne para cez...
        Yalova'da trafiği tehlikeye düşüren ehliyetsiz otomobil sürücüsüne para cez...
        Bakan Uraloğlu, "Kurtarma 19-20 Römorkörleri Teslim Alma Töreni"nde konuştu...
        Bakan Uraloğlu, "Kurtarma 19-20 Römorkörleri Teslim Alma Töreni"nde konuştu...
        Yalova'da ormanlık alanda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
        Yalova'da ormanlık alanda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
        Yalova'da bir sürücü kullandığı araçla trafiği tehlikeye düşürdü
        Yalova'da bir sürücü kullandığı araçla trafiği tehlikeye düşürdü