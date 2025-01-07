Yalova'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 kişi yakalandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.B. ve A.Ç. tutuklandı, A.Ö, S.T. ve S.H. hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. N.K. ise serbest bırakıldı.

Operasyonda 6 şüpheli yakalandı, söz konusu adreslerdeki aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, 135 fişek, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 43 av tüfeği fişeği, bir miktar sentetik uyuşturucu madde ile bir miktar para ele geçirildi.

"İnsan ticareti, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini" suçlarını işlediği belirlenen şüphelileri 3 ay fiziki ve teknik takibe alan ekipler, 7 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yaşlı insanlara bakıcılık işi vaadiyle Türkiye'ye getirilen yabancı uyruklu kadınların fuhuş yapmaya zorlandığını tespit etti.

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