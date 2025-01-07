Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 kişi yakalandı

        Yalova'da düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladığı ileri sürülen 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 18:38 Güncelleme: 07.01.2025 - 18:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 kişi yakalandı
        ABONE OL

        Yalova'da düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladığı ileri sürülen 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Yalova Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yaşlı insanlara bakıcılık işi vaadiyle Türkiye'ye getirilen yabancı uyruklu kadınların fuhuş yapmaya zorlandığını tespit etti.

        "İnsan ticareti, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini" suçlarını işlediği belirlenen şüphelileri 3 ay fiziki ve teknik takibe alan ekipler, 7 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda 6 şüpheli yakalandı, söz konusu adreslerdeki aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, 135 fişek, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 43 av tüfeği fişeği, bir miktar sentetik uyuşturucu madde ile bir miktar para ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.B. ve A.Ç. tutuklandı, A.Ö, S.T. ve S.H. hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. N.K. ise serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Af gündemimizde yok"
        "Af gündemimizde yok"
        Taksiciler yüzde 60 zam istiyor, giderleri ne kadar arttı?
        Taksiciler yüzde 60 zam istiyor, giderleri ne kadar arttı?
        Beşiktaş'ın kupa 11'i belli oldu!
        Beşiktaş'ın kupa 11'i belli oldu!
        Tatil sitesinde dehşet! Peş peşe öldüler!
        Tatil sitesinde dehşet! Peş peşe öldüler!
        Gelek spas berêz Dewlet Baxçelî
        Gelek spas berêz Dewlet Baxçelî
        7 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        7 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Yabancı VAR ne zaman gelecek?
        Yabancı VAR ne zaman gelecek?
        En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 lira oldu
        En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 lira oldu
        ABD - Çin 'tekno savaşında' yeni hamle!
        ABD - Çin 'tekno savaşında' yeni hamle!
        "Her türlü adaletsizliği ayaklar altına alalım"
        "Her türlü adaletsizliği ayaklar altına alalım"
        G.Saray'da sol beke yerli takviye!
        G.Saray'da sol beke yerli takviye!
        Kerimcan Durmaz, gözaltına alındı
        Kerimcan Durmaz, gözaltına alındı
        Menajerinden F.Bahçe sözleri!
        Menajerinden F.Bahçe sözleri!
        Buzlukta saklanan gıdalar ne kadar taze kalabilir?
        Buzlukta saklanan gıdalar ne kadar taze kalabilir?
        Galatasaray'ın rönesansı!
        Galatasaray'ın rönesansı!
        İlk evi son evi
        İlk evi son evi
        Resmen boşandılar
        Resmen boşandılar
        HMPV: Çin'de yayılan virüs nedeniyle endişelenmeli miyiz?
        HMPV: Çin'de yayılan virüs nedeniyle endişelenmeli miyiz?
        Dünya liderlerinin hazin sonu: Kaybedenler Kulübü
        Dünya liderlerinin hazin sonu: Kaybedenler Kulübü
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!

        Benzer Haberler

        Bakıcılık vaadiyle yurt dışından getirdikleri kadınları fuhşa zorlamışlar;...
        Bakıcılık vaadiyle yurt dışından getirdikleri kadınları fuhşa zorlamışlar;...
        Çınarcık'ta fırınlar denetlendi
        Çınarcık'ta fırınlar denetlendi
        Yalovaspor Basketbol - Darüşşafaka Lassa: 75-70
        Yalovaspor Basketbol - Darüşşafaka Lassa: 75-70
        Yalova'da durdurulan kamyonda 3 milyon 360 bin makaron ele geçirildi
        Yalova'da durdurulan kamyonda 3 milyon 360 bin makaron ele geçirildi
        Yalova'da 3 milyon adet dolu makaron ele geçirildi
        Yalova'da 3 milyon adet dolu makaron ele geçirildi
        Yalova'da 350 kişilik arama- kurtarma ekibiyle deprem tatbikatı
        Yalova'da 350 kişilik arama- kurtarma ekibiyle deprem tatbikatı