Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:90.Yıl
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Ali Şakacı, Berk Kurtulmuş
Yalovaspor Basketbol: McConico 17, Johnson 8, Krampelj 10, Nichols 16, Ege Özçelik, Kadir Bayram 3, Peterka, Yiğit Onan 4, Sherfield 25
Anadolu Efes: Beaubios 18, Bryant 13, Thompson, Ercan Osmani 13, Oturu 19, Rıdvan Öncel 5, Smits 12, Dozier 2, Doğuş Özdemiroğlu 3, Burak Can Yıldızlı 2, Erkan Yılmaz 1, Willis 22
1. Periyot: 13-25
Devre: 33-54
3. Periyot: 56-89
YALOVA
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