Yalova'nın acil sağlık personeli ikizleri hayat kurtarıyor

SITKI YILDIZ - Yalova'da görev yapan paramedik ikizler Nursen ve Nurşen Tekin ile Musa ve İsa Doğan, hayat kurtarmak için zamana karşı yarışıyor.

Yalova Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki 112 Acil İstasyonlarında görevli paramedik ikiz kardeşler, birçok olaya müdahalede bulunuyor.

Gelen anonslarla hayat kurtarmak için zamana karşı yarışan 36 yaşındaki Nursen ve Nurşen Tekin ile 28 yaşındaki Musa ve İsa Doğan, benzerlikleriyle hem meslektaşlarını hem hastaları şaşırtıyor.

Zaman zaman iş yerinde çalışma arkadaşları ve idarecilerin de seçmekte zorlandığı kardeşler, ele ele vererek hayat kurtarmanın mutluluğunu da birlikte yaşıyor.

İkiz kardeşlerden Nurşen Tekin, AA muhabirine, 14 yıldır kardeşiyle acil sağlık hizmetlerinde görev yaptığını, İstanbul'daki 11 yılın ardından 3 yıldır Yalova'da olduklarını söyledi.

İkizi Nursen ile lise ve üniversiteyi de birlikte okuduklarını, bugüne kadar hiç ayrılmadıklarını belirten Tekin, "Mesleğimizi de aynı illerde yapmaya devam ediyoruz. Beraber çalışmaktan gururluyuz. Aynı dili konuşmaktan mutluyuz. 35 yıldır karıştırılıyoruz. Bu duruma alıştık. İsimler de çok benzer olduğu için hem resmi hem sivil hayatta çok fazla karıştırılıyoruz. Bazen ikimiz ayrı ayrı yerde nöbetçiysek peş peşe hastaneye hasta teslimi yaptığımızda 'En çok sen çalıştın.' diyorlar. Bu şekilde çok fazla karıştırmalar yaşıyoruz." diye konuştu.

-"Günlük hayatımızda da zaten sürekli karıştırılıyoruz"

Nursen Tekin de ikiziyle hiç farklı bir meslek düşünmediklerini dile getirerek "Ortak yaşam alanlarımız bir olduğu için farklı bir meslek düşünmedik. Bu işi yaptığımız için mutluyuz, gururluyuz. Bizim de diğer arkadaşlar gibi güzel anılarımız oldu. İkiz olduğumuz için birçok yerde beraber görev yaptık. Orada da hastalar 'Çift mi görüyoruz, benim görmemde bir sıkıntı mı var' gibi serzenişleri oldu. Biz de durumu anlatınca tatlı tebessümler oluyor." ifadesini kullandı.