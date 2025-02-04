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        Yalova Valisi Kaya başkanlığında baraj güvenliği toplantısı yapıldı

        Yalova Valisi Hülya Kaya başkanlığında kentin su ihtiyacının karşılandığı Gökçe Barajı ile barajı besleyen su kaynaklarının güvenliğiyle ilgili toplantı yapıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 10:37 Güncelleme: 04.02.2025 - 11:14
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        Yalova Valisi Kaya başkanlığında baraj güvenliği toplantısı yapıldı
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        Yalova Valisi Hülya Kaya başkanlığında kentin su ihtiyacının karşılandığı Gökçe Barajı ile barajı besleyen su kaynaklarının güvenliğiyle ilgili toplantı yapıldığı bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Vali Kaya'nın başkanlık yaptığı toplantının ana gündem maddeleri arasında, barajın ve barajı besleyen su kaynaklarının güvenliği, mevcut önlemlerin değerlendirilmesinin ve ek tedbirlerin planlanmasının yer aldığı kaydedildi.

        Baraj ve çevresinde uygulanan güvenlik protokollerinin detaylı gözden geçirilmesine karar verildiği belirtilen toplantıda, güvenlik kameralarının artırılması, gece görüş ve termal kamera sistemleri gibi ileri teknoloji çözümlerinin değerlendirilmesinin gündeme eklendiği ifade edildi.

        Açıklamada ayrıca, güvenlik güçlerinin devriye sıklığının artırılması ve yetkisiz girişlerin önlenmesi için ek bariyer ve kontrol noktaları oluşturulması üzerinde durulduğu aktarıldı.

        Barajı besleyen derelerin güvenliği açısından da yeni tedbirlerin hayata geçirilmesi, dere yatakları boyunca güvenlik denetimlerinin artırılması, yasa dışı müdahalelerin tespit edilmesi için periyodik kontrollerin sıklaştırılması ve su kalitesini tehdit eden unsurların önlenmesi için ilgili kurumların koordineli çalışmasının kararlaştırıldığının belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Toplantıda taşkın riskine karşı da erken uyarı sistemlerinin güçlendirilmesi ve dere kenarlarında yapılacak düzenlemelerle doğal su akışının korunması gerektiği ifade edildi. Olası bir kriz anında tüm kurumların hızlı ve etkin bir şekilde harekete geçebilmesi için mevcut acil durum senaryolarının güncellenmesi üzerinde de durulan toplantıda, kurumlar arası koordinasyonu sağlayacak yeni bir iletişim ve müdahale planı hazırlanması, belirli periyotlarla tatbikatlar düzenlenmesi ve halkın bilgilendirilmesi için farkındalık çalışmaları yürütülmesi önerildi. Son olarak barajın ve su kaynaklarının güvenliğini sağlamak amacıyla ilgili tüm kurumların iş birliği içinde hareket etmesi gerektiği ve alınan kararların uygulanması için düzenli takip mekanizmalarının oluşturulmasına karar verildi."

        Toplantıya, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Altun, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Murat Alacatlı, DSİ İl Müdürü Mehmet Kotan ve Yeşil Körfez Su Birliği Birlik Müdürü Fatih Alptekin katıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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