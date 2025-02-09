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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 17:43 Güncelleme: 09.02.2025 - 17:43
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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        Salon:90.Yıl

        Hakemler: Kerem Baki, Kaan Büyükçil, Alper Gökçebel

        Semt 77 Yalovaspor: McConico 15, Johnson 12, Krampelj 4, Nichols 11, Ege Özçelik 1, Boran Güler, Mert Can Yılmam, Kadir Bayram 3, Peterka 13, Yiğit Onan 6, Sherfield 28, Melih Kapucu

        Türk Telekom: Alexander 6, Brown 13, Melih Tunca 2, Hanlan 6, Makoundou 23, Berkan Durmaz 2, İsmet Akpınar 21, Arda Özdoğan, Mahir Ağva 4, Bruhnke 8, Bess 5, Smith 6

        1. Periyot: 29-23

        Devre: 36-56

        3. Periyot: 62-82

        YALOVA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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