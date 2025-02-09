Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:90.Yıl
Hakemler: Kerem Baki, Kaan Büyükçil, Alper Gökçebel
Semt 77 Yalovaspor: McConico 15, Johnson 12, Krampelj 4, Nichols 11, Ege Özçelik 1, Boran Güler, Mert Can Yılmam, Kadir Bayram 3, Peterka 13, Yiğit Onan 6, Sherfield 28, Melih Kapucu
Türk Telekom: Alexander 6, Brown 13, Melih Tunca 2, Hanlan 6, Makoundou 23, Berkan Durmaz 2, İsmet Akpınar 21, Arda Özdoğan, Mahir Ağva 4, Bruhnke 8, Bess 5, Smith 6
1. Periyot: 29-23
Devre: 36-56
3. Periyot: 62-82
YALOVA
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