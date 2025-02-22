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        Yalova'da kar etkili oldu

        Yalova'da karla mücadele ekipleri, il genelinde etkili olan yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 11:05 Güncelleme: 22.02.2025 - 11:27
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        Yalova'da kar etkili oldu
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        Yalova'da karla mücadele ekipleri, il genelinde etkili olan yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

        14. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, yağışın aralıklarla sürdüğü kentte, başta Yalova-Bursa kara yolu Süpürgelik mevkisinde olmak üzere yol temizleme ve tuzlama çalışması yapıyor.

        Müdürlük, 3 greyder, 8 kar bıçaklı tuz serici, 2 beko loder, 4 transit ve 25 personelle, İstanbul ile Bursa arasındaki önemli geçiş güzergahlarında olası olumsuzluklara karşı çalışmalarına devam ediyor.

        İl Özel İdaresi de 3 tuzlama küreme kamyonu, 3 kepçe, 3 greyder, 1 loder ve 18 personelle, ildeki 43 köyün ulaşım hattını açık tutmak için temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

        Yoğun kar alan Armutlu ve Altınova ilçelerinin kırsal bölgeleri ile merkeze bağlı Sugören ile Güneyköy'de görev yapan ekipler, yolların kapanmaması için çaba gösteriyor.

        İl ve ilçe merkezlerinde ise belediye ekipleri, ana ve ara yollar ile sokaklarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yapıyor.

        Öte yandan, vatandaşlar, çocuklarıyla Güneyköy girişindeki alanda kar topu oynayıp eğlendi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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