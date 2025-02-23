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        Yalova'da mangal yapanlar tilkiye yemek verdi

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde doğaya çıkan vatandaşlar, yiyecek arayan tilkiye mangalda pişirdikleri kelleyi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 10:50 Güncelleme: 23.02.2025 - 10:50
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        Yalova'da mangal yapanlar tilkiye yemek verdi
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        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde doğaya çıkan vatandaşlar, yiyecek arayan tilkiye mangalda pişirdikleri kelleyi verdi.

        Çınarcık'a bağlı Teşvikiye beldesinde kar yağışının ardından baraj mevkisinde mangal yapmaya giden Yılmaz Uçar ve arkadaşları, doğada yiyecek arayışına çıkan tilki ile karşılaştı.

        Mangalda pişirdikleri kelleyi tilkiye veren Uçar ve arkadaşları, bu anları da cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

        Kayıtlarda, tilkinin yiyeceği aldıktan sonra bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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