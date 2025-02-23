Yalova'da mangal yapanlar tilkiye yemek verdi

Mangalda pişirdikleri kelleyi tilkiye veren Uçar ve arkadaşları, bu anları da cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Çınarcık'a bağlı Teşvikiye beldesinde kar yağışının ardından baraj mevkisinde mangal yapmaya giden Yılmaz Uçar ve arkadaşları, doğada yiyecek arayışına çıkan tilki ile karşılaştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.