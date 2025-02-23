Yalova'da mangal yapanlar tilkiye yemek verdi
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde doğaya çıkan vatandaşlar, yiyecek arayan tilkiye mangalda pişirdikleri kelleyi verdi.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde doğaya çıkan vatandaşlar, yiyecek arayan tilkiye mangalda pişirdikleri kelleyi verdi.
Çınarcık'a bağlı Teşvikiye beldesinde kar yağışının ardından baraj mevkisinde mangal yapmaya giden Yılmaz Uçar ve arkadaşları, doğada yiyecek arayışına çıkan tilki ile karşılaştı.
Mangalda pişirdikleri kelleyi tilkiye veren Uçar ve arkadaşları, bu anları da cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.
Kayıtlarda, tilkinin yiyeceği aldıktan sonra bölgeden uzaklaştığı görülüyor.
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