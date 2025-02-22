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        Vücudunun sağ tarafı felç olan kocasına 25 yıldır özenle bakıyor

        SITKI YILDIZ - Yalova'da yaşayan 83 yaşındaki Müşerref Kotan, 25 yıl önce geçirdiği beyin kanaması nedeniyle felç olan eşiyle adeta bebekmişçesine ilgileniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 11:05 Güncelleme: 22.02.2025 - 11:14
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        Vücudunun sağ tarafı felç olan kocasına 25 yıldır özenle bakıyor
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        SITKI YILDIZ - Yalova'da yaşayan 83 yaşındaki Müşerref Kotan, 25 yıl önce geçirdiği beyin kanaması nedeniyle felç olan eşiyle adeta bebekmişçesine ilgileniyor.

        Yalova merkezde yaşayan 5 çocuklu Müşerref ve Faruk Kotan çifti, 65 yıllık evliliklerinin son 25 yılında sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçirdi. 86 yaşındaki eşi Faruk Kotan'ın beyin kanaması sonucu vücudunun sağ tarafının felç kalmasıyla zorlukları göğüslemeye başlayan Müşerref Kotan, o günden bu yana eşinin elini hiç bırakmadı.

        Eşinin üzerine titreyip adeta bebek gibi bakımını üstlenen Kotan, ilaçları, yemeği, uyuması, gezmesi, fizik tedavisi başta olmak üzere, tüm ihtiyaçlarını karşılamak için gecesini gündüzüne katıyor.

        Fedakarlığı ve eşine olan sevgisiyle örnek gösterilen Kotan, kendisini "Kır çiçeğim" diye seven eşinin yanı başından ayrılmıyor.

        Müşerref Kotan, AA muhabirine, eşiyle bugüne kadar hiç kavga etmediğini ve birbirlerinden rahatsızlık duymadan yaşadıklarını söyledi.

        Eşiyle geçirdiği 65 yılda hiç mutsuz olmadığını belirten Kotan, "Zamanın nasıl geçtiğini bilmedik. Birbirimizi sevmekten hiç usanmadık." dedi.

        Eşinin yüksek tansiyon nedeniyle geçirdiği beyin kanaması sonucu felç geçirdiğini aktaran Kotan, şöyle konuştu:

        "25 yıldır yemekleri dahil her şeyiyle özel olarak ilgileniyorum. Allah'a şükürler olsun durumu iyi. Yanındayım ve bugüne kadar da hiç bezmedim, usanmadım. Bir başıma bu evde ne yaparım? Allah'a çok şükür çok iyi bir baba oldu. 5 çocuğunu da okuttu. Onlar evlendi, barklandı. Biz de eşimle buradayız. Ona bir şey olmasın diye dua ediyorum. Koca evde o bana bir ses, bir nefes. Beraber yaşayalım inşallah. O çok neşelidir. Ben de 'sakin ol' diyorum. Allah'a hamdolsun, bugünlerimizi aratmasın. Çok güzel bir ömür geçti."

        Kotan, gece geç saatlere kadar eşinin rahat etmesi için gayret gösterdiğini, ondan sonra da uykuya geçtiğini ifade etti.

        Eşinin evde sağlık hizmeti aldığını ifade eden Kotan, özellikle fizik tedavi için gelen personelin çocuklarından biri gibi olduğunu dile getirdi.

        - "Eşimin sevgisiyle ayakta durabiliyorum"

        Eşinin 65 yıllık evliliklerinde her zaman kendisine mutluluk verdiğini belirten Faruk Kotan ise hayat arkadaşı Müşerref Kotan'ın sevgisiyle 25 yıldır ayakta durabildiğini vurguladı.

        Evlenmeden önce eşinin kendisine uzak durduğunu anlatan Kotan, "Ben ona 'Ben seninim, sen de benimsin' diyordum. Çok şükür istedim, sonunda verdiler, evlendik. Onu çok seviyorum. Sağ olsun bana çok iyi bakıyor, yemeğimi, çayımı getiriyor, her şeyime koşuyor. Eve sağlıkçılar da geliyor. Onlardan çok memnunuz." diye konuştu.

        Kotan çiftinin kızı Gülsün Kotan da anne ve babasının çok güzel bir sevgi ve yaşam enerjisinin bulunduğunu belirterek ebeveynlerinin bu özellikleriyle kendilerine örnek olduğunun altını çizdi.

        Babasının annesine "Kır çiçeğim" diye seslendiğini söyleyen Kotan, "Annem, babamın kolu kanadı oldu. Mesela, ilaçlarını vermede bize asla güvenmez. Sağlıkçı olmama rağmen ilaçlarını en iyi o bilir, o verir. Her şeyini takip eder, her şeyine hakimdir. Biz de onların bu muhabbetini seviyoruz. Bizim için de çok güzel örnek onlar. Çok büyük bir aşk, sevgi ve vefa örneği sergiliyorlar." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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