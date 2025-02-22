Yalova'da kar yağışı nedeniyle otomobilde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Yapılan çalışmalar sonucunda bulundukları alandan alınarak jandarma ekiplerine teslim edilen vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu vurgulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, merkeze bağlı Sugören köyü Höyüktepe mevkisinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle otomobilde 3 kişinin mahsur kaldığı ihbarı geldiği belirtildi.

Yalova'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda otomobilde mahsur kalan 3 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

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