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        Yalova'da kar yağışı nedeniyle otomobilde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

        Yalova'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda otomobilde mahsur kalan 3 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 09:26 Güncelleme: 22.02.2025 - 09:26
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        Yalova'da kar yağışı nedeniyle otomobilde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
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        Yalova'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda otomobilde mahsur kalan 3 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

        Valilikten yapılan açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, merkeze bağlı Sugören köyü Höyüktepe mevkisinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle otomobilde 3 kişinin mahsur kaldığı ihbarı geldiği belirtildi.

        Bölgeye sevk edilen 4 kişilik AFAD, Turkuaz Arama Kurtarma ve jandarma ekiplerinin arazi aracıyla mahsur kalan vatandaşlara ulaştığı kaydedildi.

        Yapılan çalışmalar sonucunda bulundukları alandan alınarak jandarma ekiplerine teslim edilen vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu vurgulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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