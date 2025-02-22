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        Yalova'da karlı yolda kayan otomobil duvara çarptı

        YALOVA'da seyir halindeki otomobil, kar nedeniyle kayarak binanın duvarına çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 15:21 Güncelleme: 22.02.2025 - 15:25
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        Yalova'da karlı yolda kayan otomobil duvara çarptı
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        YALOVA'da seyir halindeki otomobil, kar nedeniyle kayarak binanın duvarına çarptı. Otomobildeki 3 kişi kazayı yara almadan atlatırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, sabah saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi Bulut Sokak'ta meydana geldi. M.A., idaresindeki otomobille karla kaplı yolda ilerlerken kontrolünü kaybedip kayarak binanın bahçe duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüyle birlikte C.A. ve E.K.'nin araçtan çıkıp şok yaşadığı belirtildi. Yaralanan olmayan ancak araçta zarar meydana gelen kaza ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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