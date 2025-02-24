"Mehmetçik üşümesin" diye gelecek kışın berelerini şimdiden örmeye başladılar

SITKI YILDIZ/MURAT ŞENER - Yalova'da ördükleri bereleri soğuk bölgelerde görev yapan Mehmetçiğe gönderen Selma Özmen ve Sabahat Bağdat, evlerindeki zamanlarını askerlere yeni bereler örerek geçiriyor.

Çınarcık ilçesinde ikamet eden ve geçen yıl ördüğü bereleri Yalova İl Jandarma Komutanlığı aracılığıyla Cudi Dağı'nda görev yapan Mehmetçiğe gönderen Selma Özmen (65), bu yıl da Sabahat Bağdat (74) ile el ele vererek ördükleri bereleri geçen hafta Muş İl Jandarma Komutanlığı Sultan Alparslan Üs Bölgesi'ndeki jandarma personeline ulaştırdı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da teşekkür ettiği kadınlar, şimdi gelecek kışa yetiştirmek için yine el birliğiyle bere örmeye devam ediyor. Özmen ve Bağdat, dualar okuyarak ördükleri berelerin askerleri soğuktan korumasını diliyor.

İki çocuk annesi Özmen, AA muhabirine, önceki yıl o dönem askerde olan oğlunu arayarak Mehmetçiğe bere örmek istediğini söylediğini ancak oğlunun "Anne, zannetmiyorum. Dışarıdan kabul etmezler." sözüne rağmen örmeye başladığını anlattı.

Özmen, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu onlara anlatınca Yalova İl Jandarma Komutanlığıyla irtibata geçirildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Komutanlar benimle ilgilendi. Ondan sonra örmeye devam ettim. Geçen yıl ördüğüm 39 bereyi askerlere gönderdiler. Onlar da beni görüntülü aradılar. Ben çok mutlu oldum. Bu yıl da 57 bere gönderdim. Örerken hep zikirle ördüm onları. 12 bin tane İhlas Suresi'ni okudum örerken. Onlar, beni aradıklarında çok mutlu oldum, çok ağladım. Gelecek kışın berelerini şimdiden örmeye başladım. Bu yıl gönderdiğimden daha fazla örmeyi hedefliyorum."

Sıcak odasında bere ördüğünü ancak Mehmetçiğin zorlu koşullarda görev yaptığını hatırlatan Özmen, bereleri kabul eden askerlere teşekkürlerini iletti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya da paylaşımından dolayı teşekkür eden Özmen, şöyle konuştu:

"Sabah saat 05.00'lere kadar yaptığımı biliyorum. Bu sene ipler biraz geç geldi. Bunun iplerini tuhafiyeden almıyorum. Hem zamanımı değerlendirdim hem de çok mutlu oldum. Onlara dedim ki: 'Hepiniz bana anne diyebilirsiniz'. Halen onlarla mesajlaşıyorum. Biri beni oraya götürsün istiyorum. Onlarla böyle bir kucaklaşayım istiyorum. Gerçekten çok arzu ediyorum. Onlar nöbetten gelirken 'Kazanlarla çorbalar, onlara börekler yapsam.' diyorum. Onları çok seviyorum. Biz evlerimizde sıcacık yerdeyiz. Onlar ve başlarında komutanları sadece var. Anne, baba, kardeş yok. Onlar orada bizim için, vatanımız için bekliyor. Biz de rahat rahat oturuyoruz."