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        Yalova'da ruhsatsız silah operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı

        Yalova'da polisin 13 adrese eş zamanlı düzenlediği ruhsatsız silah operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 22:57 Güncelleme: 14.03.2025 - 23:01
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        Yalova'da ruhsatsız silah operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı
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        Yalova'da polisin 13 adrese eş zamanlı düzenlediği ruhsatsız silah operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde düğün törenleri ve asker uğurlamalarında meydana gelen silahla kasten yaralama ve mala zarar verme olayları nedeniyle ruhsatsız silah operasyonu düzenlendi.

        Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 adreste eş zamanlı arama yaptı.

        Aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 165 fişek, 1 ruhsatsız kurusıkı tabanca, 34 kurusıkı tabanca fişeği ve 2 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

        12 şüpheli gözaltına alındı.

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