Yalova'da ruhsatsız silah operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde düğün törenleri ve asker uğurlamalarında meydana gelen silahla kasten yaralama ve mala zarar verme olayları nedeniyle ruhsatsız silah operasyonu düzenlendi.

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