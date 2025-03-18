Yalova'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.A. ve B.A. tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı ileri sürülen zanlılara yönelik operasyon düzenlendi.

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