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        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Yalova'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 18:55 Güncelleme: 18.03.2025 - 19:02
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        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Yalova'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı ileri sürülen zanlılara yönelik operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, B.A, E.K, B.A, G.K, M.G. ve E.A.K gözaltına alındı.

        Şüphelilerin evlerinde dedektör köpekler eşliğinde yapılan aramalarda, 1 kilo 574 gram sentetik uyuşturucu, 107 hap, 68 gram uyuşturucu ham maddesi, 2 şişe kimyasal sıvı ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.A. ve B.A. tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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