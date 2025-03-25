Yalova merkezli devre mülk dolandırıcılığı davasının görülmesine devam edildi

Yalova'nın Termal ilçesindeki otele ücretsiz tatil vaadiyle getirilen kişilere devre mülk hissesi satıp çeşitli bahanelerle kullanmalarını engelledikleri, aidat ödemek istemeyenleri icra ile tehdit ettikleri öne sürülen 10'u tutuklu 38 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasına ikinci günde de devam edildi.

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülmeye başlanan duruşmada, örgüt elebaşı olduğu öne sürülen tutuklu Orhan K. ile bazı tutuklu ve tutuksuz yargılanan sanıklar hazır bulundu.

Orhan K, mağdur olarak dinleneceği salona dolandırıcı olarak getirildiğini ileri sürerek, 30 yıl önce kurdukları şirketle turizme katkı sunduklarını savundu.

Şirketinin kuruluş aşamasından itibaren yaptıkları çalışmalar ve yatırımlarla ilgili bilgi veren Orhan K, "Hangi dolandırıcı 160 milyon dolar toprağa gömer." ifadesini kullandı.

Yapılan algılar nedeniyle mağdur olduklarını, iddianamenin hazırlandığını iddia eden Orhan K, "Ben örgüt kurmadım. İnsanlara ekonomik devre tatil pazarladım." dedi.

Orhan K, oyuncu Yusuf Kemal A'nın tapu devirlerinde işlemlerini yaptığı için para verdiği tapu memuru Fatih Ç'ye yapılan ödemenin sorulması üzerine, hayatında bir defa gördüğünü ancak dayısı da olan Yusuf Kemal A. ile Fatih Ç. arasındaki para durumundan haberi olmadığını iddia etti. Mahkeme başkanının dosyadaki başsavcı ve soruşturmayı yürüten savcı ile ilgili yazışmayı sorması üzerine sanık Orhan K, avukatının gizlilik kararı olan dosya ile ilgili mesaj attığını ileri sürdü. Bir süre gerginlik yaşanan salonda devreye giren mahkeme başkanı tarafları uyararak ara verdi. Ara sonrası savunmasını yapan tutuksuz sanık Aytaç Ö, tapu memuru Fatih Ç'ye yaptığı ödemeyi oyuncu Yusuf Kemal A'nın talimatı üzerine yaptığını söyledi. Durumun sorulması üzerine söz alan Yusuf Kemal A, hesabında para kalmadığı için Aytaç Ö'den para göndermesini istediğini kabul etti. - Emniyette verdiği ifadesini reddetti Satış müdürü olarak 20 kişilik ekibiyle devre tatil satışından sorumlu olduğunu belirten tutuksuz sanık Dilek K. de mahkeme başkanının saydığı satış yapan personellerden sadece 3 kişiyi tanıdığını söyledi.

Ayrıca emniyette avukatı eşliğinde Orhan K. ve diğer örgüt üyeleri aleyhine verdiği ifadelerin tümünü reddeden Dilek K, 33 gün tutuklu kaldığını ve çıktığı gün ifadeyi okuyup savcılığa düzeltmeye geldiğini söyledi. İfadeyi verdiğinde gözlüğünün yanında olmadığını ve bu nedenle ifadeyi okuyamadığını ileri süren Dilek K, özellikle dolandırıcılık yöntemiyle insanların mağdur edildiğine yönelik Orhan K, Yusuf Kemal A gibi yönetici pozisyonundaki tüm aleyhte ifadeleri yalanladı. Mahkeme başkanının Yusuf Kemal A. ile yaptığı satış ve müşterilerle ilgili argo yazışmaları göstermesi üzerine Dilek K, Adanalı olmasından dolayı bu tarz bir yönünün bulunduğunu söyledi. Sanık avukatının söz almasının ardından mahkeme heyeti, diğer sanıkların savunmalarını yapabilmesi için duruşmaya yarın devam edilmesine karar verdi. Termal ilçesindeki bir termal otele ücretsiz tatil vaadiyle getirilen kişilere devre mülk hissesi sattıkları ancak çeşitli bahanelerle tatil yapmalarına izin vermedikleri, aidat ödemek istemeyenleri icra ile tehdit ettikleri öne sürülen zanlılara yönelik operasyon başlatılmıştı.