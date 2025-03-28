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        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 22:32 Güncelleme: 28.03.2025 - 22:32
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        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
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        Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında sürdürülen çalışmalar kapsamında 4 şüphelinin İstanbul'dan temin ettikleri uyuşturucuyu Çınarcık ve Çiftlikköy ilçelerinde satacakları bilgisine ulaştı.

        Ekipler, Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesinde S.A, O.T. ve F.B. ile Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde Y.B'nin ikametleri ve üzerlerinde arama yaptı.

        Aramada, 213 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 tabanca, 2 şarjör ve 2 fişek ile uyuşturucu kullanma ve yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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