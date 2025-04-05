Yalova'da bir kişi tüfekle vurularak yaralandı

Motosiklet ile saldırıda kullandıkları pompalı tüfeği olay yerinde bırakarak kaçan şüphelilerin kimliklerinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmada, saldırıyı gerçekleştirenlerin motosikletle olay yerine geldiğini belirledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İsmetpaşa Mahallesi Cevher Sokak'taki minibüsünde kimliği belirsiz kişilerin pompalı tüfekli saldırısına uğrayan S.İ, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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