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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 17:53 Güncelleme: 05.04.2025 - 18:36
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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        Salon:90.Yıl

        Hakemler: Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli, Batuhan Söylemezoğlu

        Semt 77 Yalovaspor: Nichols 19, Sherfield 26, Ege Özçelik 9, Krampelj 5, Griffin 4, McConico 5, Peterka, Johnson 10, Yiğit Onan 3, Kadir Bayram

        Galatasaray: Izundu 10, Palmer 11, Wallace 3, Göksenin Köksal, Sadık Emir Kabaca 5, Young 5, Cummings 25, Blumbergs 9, Samet Geyik 2, Buğrahan Tuncer 14, Gray 4

        1. Periyot: 17-13

        Devre: 38-29

        3. Periyot: 59-58

        YALOVA

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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