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        Yalova'da 71 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

        Yalova'nın Altınova ilçesinde kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 01:49 Güncelleme: 09.04.2025 - 01:49
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        Yalova'da 71 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
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        Yalova'nın Altınova ilçesinde kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

        Evinde yalnız yaşadığı öğrenilen 71 yaşındaki C.Ö'den uzun süre haber alamayan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Eve giren ekipler, C.Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

        C.Ö'nün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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