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        GÜNCELLEME - Yalova'da karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmaları sürüyor

        Yalova Demir Sahası'nda karaya oturan enerji gemisini kurtarma çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 12:38 Güncelleme: 11.04.2025 - 12:38
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        GÜNCELLEME - Yalova'da karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmaları sürüyor
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        Yalova Demir Sahası'nda karaya oturan enerji gemisini kurtarma çalışmaları devam ediyor.

        Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yalova Demir Sahası'nda karaya oturan "KPS Orhan Ali Khan" isimli 289 metre uzunluğundaki enerji gemisi için çalışma başlatıldı.

        Bölgeye Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi, Şark Römorkörü, KIYEM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu, balık adam ekibi ve kurtarma uzmanları yönlendirildi.

        Ekiplerin, karaya oturan gemiyi kurtarmak için başlattığı çalışmalar devam ediyor.

        Sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşların, sahile çok yakın bir gemi gördükleri için şaşırdıkları gözlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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