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        Çınarcık'ta firari hükümlü kadın yakalandı

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde firari hükümlü kadın, jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 14:10 Güncelleme: 11.04.2025 - 14:10
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        Çınarcık'ta firari hükümlü kadın yakalandı
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        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde firari hükümlü kadın, jandarma ekiplerince yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığınca, sürdürülen çalışmalarda dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan D.D'nin Çınarcık ilçesinde olduğu tespit edildi.

        Çınarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi'nin, Çınarcık ilçesi Karpuzdere Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonla firari hükümlü kadın, yakalandı.

        D.D'nin dolandırıcılık suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası nedeniyle Bursa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından arandığı ve ayrıca dolandırıcılıktan 20, resmi belgede sahtecilikten 7, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçundan ise 2 kaydının olduğu belirlendi.

        Yakalanan D.D. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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