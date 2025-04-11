Çınarcık'ta firari hükümlü kadın yakalandı

D.D'nin dolandırıcılık suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası nedeniyle Bursa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından arandığı ve ayrıca dolandırıcılıktan 20, resmi belgede sahtecilikten 7, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçundan ise 2 kaydının olduğu belirlendi.

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