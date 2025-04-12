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        Yalova'da 1500 litre etil alkol ele geçirildi

        Yalova'da düzenlenen operasyonda 2 kamyonette toplam 1500 litre etil alkol ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 14:27 Güncelleme: 12.04.2025 - 14:54
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        Yalova'da 1500 litre etil alkol ele geçirildi
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        Yalova'da düzenlenen operasyonda 2 kamyonette toplam 1500 litre etil alkol ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince durdurulan 2 kamyonette inceleme yapıldı.

        Ekipler, araçlarda toplam 1500 litre etil alkol buldu, K.Ç, A.C. ve Ö.A'yı gözaltına aldı.

        Yakalanan zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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