Yalova'da 1500 litre etil alkol ele geçirildi
Yalova'da düzenlenen operasyonda 2 kamyonette toplam 1500 litre etil alkol ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Yalova'da düzenlenen operasyonda 2 kamyonette toplam 1500 litre etil alkol ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince durdurulan 2 kamyonette inceleme yapıldı.
Ekipler, araçlarda toplam 1500 litre etil alkol buldu, K.Ç, A.C. ve Ö.A'yı gözaltına aldı.
Yakalanan zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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