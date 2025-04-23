Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem Yalova'da da hissedildi

        Yalova Valisi Hülya Kaya, merkez üssü İstanbul'un Silivri ilçesi açıkları olan 6,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kentte herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 14:07 Güncelleme: 23.04.2025 - 14:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem Yalova'da da hissedildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yalova Valisi Hülya Kaya, merkez üssü İstanbul'un Silivri ilçesi açıkları olan 6,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kentte herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi.

        Vali Kaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, Yalova'da da hissedilen depremle ilgili an itibarıyla herhangi bir yıkım ihbarı alınmadığını ve ilgili birimlerin alan tarama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

        Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Kaya, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bildirilmemiş olup ilgili kurumlarımız tarafından saha tarama çalışmalarımız titizlikle devam etmektedir. Yüce Rabb'im, milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem
        İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem
        Bu deprem o deprem miydi? Prof. Dr. Görür: Daha büyüğü gelecek! Prof. Dr. Üşümezsoy: Stres boşaldı!
        Bu deprem o deprem miydi? Prof. Dr. Görür: Daha büyüğü gelecek! Prof. Dr. Üşümezsoy: Stres boşaldı!
        Uzmanlar depremi yorumladı!
        Uzmanlar depremi yorumladı!
        İstanbul'da 6.2'lik depremin ardından trafik yoğunluğu!
        İstanbul'da 6.2'lik depremin ardından trafik yoğunluğu!
        6.2'nin ardından Marmara'da mini tsunami! O anlar kamerada!
        6.2'nin ardından Marmara'da mini tsunami! O anlar kamerada!
        Silivri Devlet Hastanesi'ndeki hastalar tahliye edildi
        Silivri Devlet Hastanesi'ndeki hastalar tahliye edildi
        AFAD'dan depreme ilişkin önemli uyarı!
        AFAD'dan depreme ilişkin önemli uyarı!
        Marmara depremi kameralara böyle yansıdı
        Marmara depremi kameralara böyle yansıdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama
        Bakan Yerlikaya: Yıkım ihbarı alınmadı
        Bakan Yerlikaya: Yıkım ihbarı alınmadı
        Vatandaşlar binalara giremedi
        Vatandaşlar binalara giremedi
        Deprem sonrası telefonlar kilitlendi
        Deprem sonrası telefonlar kilitlendi
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
        Çocuk işçi sayısı artıyor
        Çocuk işçi sayısı artıyor
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
        Fenerbahçe'de Mourinho kararı!
        Fenerbahçe'de Mourinho kararı!
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: Adil rekabet koşulları sağlanmalı
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: Adil rekabet koşulları sağlanmalı
        Kalbin yakıtı 12 süper gıda
        Kalbin yakıtı 12 süper gıda
        Muslera tarihe geçmenin eşiğinde!
        Muslera tarihe geçmenin eşiğinde!
        Köhn G.Saray'a geri dönüyor!
        Köhn G.Saray'a geri dönüyor!

        Benzer Haberler

        Yalova'da yolcu otobüsü devrildi; 1 ölü, 2 yaralı (3)
        Yalova'da yolcu otobüsü devrildi; 1 ölü, 2 yaralı (3)
        GÜNCELLEME - Yalova-Bursa kara yolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1...
        GÜNCELLEME - Yalova-Bursa kara yolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1...
        Yalova'da yolcu otobüsü devrildi; 1 ölü, 2 yaralı (2)
        Yalova'da yolcu otobüsü devrildi; 1 ölü, 2 yaralı (2)
        Yalova'da yolcu otobüsü devrildi; 1 ölü, 2 yaralı
        Yalova'da yolcu otobüsü devrildi; 1 ölü, 2 yaralı
        Yalova-Bursa kara yolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2...
        Yalova-Bursa kara yolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2...
        Kaytazdere Belediye Başkanı Çitil bir yılı değerlendirdi
        Kaytazdere Belediye Başkanı Çitil bir yılı değerlendirdi