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        İşitme Engelliler Güreş Milli Takımı, Deaflympics'e hazırlanıyor

        SITKI YILDIZ / ONUR ERDİK - Japonya'da düzenlenecek 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları (Deaflympics) için Yalova'da kampa giren Türkiye İşitme Engelliler Güreş Milli Takımı, organizasyonda büyük başarılar hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 11:26 Güncelleme: 11.05.2025 - 11:35
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        İşitme Engelliler Güreş Milli Takımı, Deaflympics'e hazırlanıyor
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        SITKI YILDIZ / ONUR ERDİK - Japonya'da düzenlenecek 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları (Deaflympics) için Yalova'da kampa giren Türkiye İşitme Engelliler Güreş Milli Takımı, organizasyonda büyük başarılar hedefliyor.

        Milli takımın 75 sporcu ve 15 teknik ekipten oluşan kadrosu, Tokyo'da 15-26 Kasım'da organize edilecek Deaflympics için Yalova'nın Termal ilçesinde kampa girdi. Milliler, çalışmalarını 16 Mayıs'a kadar burada sürdürecek.

        Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu Genel Koordinatörü Salim Güzel, AA muhabirine, Yalova'da 27 Nisan'da başlayan kampın çok verimli geçtiğini söyledi.

        Sivas'ta düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda ilk üçe giren 75 sporcunun bulunduğu kampta Deaflympics'e hazırlandıklarını aktaran Güzel, şunları kaydetti:

        "İşitme Engelliler Güreş Milli Takımı olarak, dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olan olimpiyatlarda zirvede olmayı hedefliyoruz. Allah'ın izniyle de bunu başaracak güçteyiz. Sporcularımız çok heyecanlı. Uzun zamandır böyle bir olanakla karşılaşmamışlardı. Şu anda çok mutlu, heyecanlı ve istekliler. Bizden desteklerini esirgemeyen devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız bizi çok destekliyor. Ağabeyimiz, Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya müthiş destekliyor. Her zaman yanımızdalar."

        - Antrenör Aydın: "Olimpiyat şampiyonu olup döneceğiz"

        İşitme Engelliler Güreş Milli Takımı Antrenörü Suat Aydın ise Deaflympics için önlerinde yaklaşık 6 ay olduğuna anımsatarak, söz konusu zamanı en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini aktardı.

        Hazırlık sürecinin planladıkları şekilde gittiğini anlatan Aydın, "İnşallah sonraki kamplarda bunun çok daha üzerine koyacağız. Teknik çalışmayı çocuklarımızla yavaş yavaş paylaşarak Japonya'da inşallah olimpiyat şampiyonu olup ülkemize döneceğiz." dedi.

        - Milli sporcu Yiğit: "Hedefim üçüncü olimpiyat şampiyonluğu"

        Milli güreşçi Mehmet Ali Yiğit ise 2017'de Samsun ve 2023'te Brezilya'da düzenlenen olimpiyatlarda şampiyon olduğunu hatırlatarak, bir kez daha aynı başarılı kazanmak için çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

        Olimpiyatlarda kürsünün zirvesinde yer almayı hedeflediğini aktaran milli sporcu, "Hedefim üçüncü kez olimpiyat şampiyonu olmak. Herkes dua etsin." ifadelerini kullandı.

        Milli güreşçi Bayram Aksu da Brezilya'daki Deaflympics'te ikinci olduğunu anımsatarak, Tokyo'da ise şampiyonluğu hedeflediğini dile getirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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