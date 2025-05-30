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        Çınarcık'tan kısa kısa

        Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki Koruköy Sahili çocukların uçurtmalarıyla renklendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 12:02 Güncelleme: 30.05.2025 - 12:03
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        Çınarcık'tan kısa kısa
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        Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki Koruköy Sahili çocukların uçurtmalarıyla renklendi.

        İl Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren AKV Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü ile Gülkent İlkokulu öğrencileri, Koruköy Sahili'nde düzenlenen uçurtma şenliğinde bir araya geldi.

        Gökyüzünü rengarenk uçurtmalarla adeta süsleyen çocuklar, doğayla iç içe bir gün geçirdi.

        Etkinliğe Çınarcık İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Demirci ile diğer ilgililer de katıldı.

        - Çocuklar sahili temizledi

        Çınarcık ilçesinde öğrenciler, Kocadere Plajı'nda temizlik çalışması yaptı.

        Yalova İl Özel İdaresi koordinasyonunda düzenlenen Mavi Bayrak Çevre Eğitim Etkinliği, Kocadere Plajı'nda gerçekleştirildi.

        Etkinliğe, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Selahattin Aras, Destek Hizmetleri Müdürü Yasir Akyol, Mavi Bayrak Sorumlusu Muharrem Adıyaman ve Öğretmen Yusuf Ziya İlkokulu öğrencileri katılım sağladı.

        Plajda, öğrencilere yönelik çevre bilinci, geri dönüşüm ve sürdürülebilir yaşam konularında uygulamalı faaliyetler yürütüldü.

        Öğrencilerin plajdan topladığı geri dönüştürülebilir atıklar sergilendi.

        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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