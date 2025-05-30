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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Yeşilay Yalova Şubesi'ni kabul etti

        Yeşilay Yalova Şube Başkanı İbrahim Akkanat ile yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş ile AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol'u ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 13:35 Güncelleme: 30.05.2025 - 13:35
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Yeşilay Yalova Şubesi'ni kabul etti
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        Yeşilay Yalova Şube Başkanı İbrahim Akkanat ile yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş ile AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol'u ziyaret etti.

        Beraberinde yönetim kurulu üyeleriyle AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Büyükgümüş'ü makamında ziyaret eden Yeşilay Yalova Şube Başkanı Akkanat, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

        Yeni projeler üzerine değerlendirmelerin yapıldığı ziyarette Akkanat, Büyükgümüş'e ev sahipliği ve destekleri için teşekkür ederek, plaket takdim etti.

        Ardından Yalova Milletvekili Meliha Akyol'u da makamında ziyaret eden Yeşilay heyeti, ziyarette bölgede yürütülen çalışmalar ve planlanan projelere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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