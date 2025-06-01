Yalova'daki tırın dorsesine gizlenmiş kaçak sigara ele geçirildi

Çiftlikköy İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda, terminal girişinde durdurulan tırda arama yapıldı.

Yalova'da jandarma tarafından Ro-Ro Gümrük Liman'da düzenlenen operasyonda bir tırın dorsesine gizlenmiş 1350 paket sigara ele geçirildi.

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