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        İstanbul-İzmir Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü'nde bayram tatili haraketliliği başladı

        İstanbul-İzmir Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü'nde Kurban Bayramı tatili için güneye geçmek isteyenler yoğunluk oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 14:37 Güncelleme: 05.06.2025 - 14:45
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        İstanbul-İzmir Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü'nde bayram tatili haraketliliği başladı
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        İstanbul-İzmir Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü'nde Kurban Bayramı tatili için güneye geçmek isteyenler yoğunluk oluşturdu.

        Arife günü mesai sonrası başlayan Kurban Bayramı tatili için İstanbul ve çevre illerden Ege ve Akdeniz bölgelerine hareket eden tatilciler nedeniyle Osmangazi Köprüsü ve otoyolda yoğunluk arttı. Tatilciler, zaman zaman Osmangazi Köprüsü Hersek Gişelerinde akıcı yoğunluk oluşturuyor.

        Güvenlik önlemlerini artıran Yalova Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarma Timleri, yapılan denetimlerde sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuyor.

        Toplam 20 gişenin bulunduğu Hersek Gişeleri'nin 13'ü İstanbul istikametinden gelen araçlara ayrıldı. Kuyruğun önüne geçmeye çalışılırken, olumsuzluk yaşanmaması adına gelen araçları karşılayan ve gişelere yönlendiren saha ekibinin sayısı da artırıldı.

        Ayrıca Otoyol AŞ tarafından yol boyunca olabilecek kaza veya arıza gibi olumsuzluklar için de araçlı devriye ekibi sayısı da çoğaltıldı.

        İzmit-Yalova ve Yalova-Bursa kara yollarında ise akıcı yoğunluğun gece geç saatlere kadar devam edebileceği öngörülüyor. Uygulama noktalarında polis ve jandarma trafik ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

        Durdurulan araçları sorgulayan ekipler, sürücü ve yolcuları emniyet kemeri takmaları, hız yapmamaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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