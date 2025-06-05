İstanbul-İzmir Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü'nde bayram tatili hareketliliği sürüyor

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul-İzmir Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü'nde akıcı yoğunluk devam ediyor.

Mesai saatinin bitmesiyle 4 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde veya Ege ile Akdeniz bölgelerinde geçirmek üzere yola çıkan vatandaşlar, İstanbul-İzmir Otoyolu'nda yoğunluk oluşturuyor.

Özellikle İstanbul'dan yola çıkarak otoyolu kullanan sürücüler, Osmangazi Köprüsü üzerinde bulunan Hersek Gişeleri'nde akıcı yoğunluk oluşturdu.

Aşırı hızı önlemek ve olası kazaların önüne geçebilmek için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatıyla otoyol üzerine kurulan radarlar, yoldaki hız limit tabelalarını takip etmeyen sürücüleri tespit ediyor.

Otoyolun Yalova bölümünde güvenlik önlemi alan ve yol güzergahında belirlenen alanlara radar yerleştiren Yalova Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarma Timleri de hız yapan sürücülere cezai işlem uygularken sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan İzmit-Yalova ve Yalova-Bursa kara yollarında da polis ve jandarma trafik ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Bölgede akıcı yoğunluk zaman zaman trafiğin sıkışmasına neden oluyor.