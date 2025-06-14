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        Yalova'da jandarma teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Yalova'da jandarma teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 13:52 Güncelleme: 14.06.2025 - 13:52
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        Yalova'da jandarma teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü kutlandı
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        Yalova'da jandarma teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Yalova İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Vali Hülya Kaya, şöyle konuştu:

        "Bugün devletimizin ve milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden, kahramanca görev yapan jandarma teşkilatımızın 186'ncı kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve onurunu yaşıyoruz. Kurulduğu günden bu yana Türk milletinin gönlünde müstesna bir yere sahip olan jandarma teşkilatımız, aziz vatanımızın her bir karışında, en ücra köylerimizden en büyük şehirlerimize kadar hukukun üstünlüğü ve insan haklarına bağlılık ilkesiyle görev yapmaktadır."

        Albay Altın ise başarılarla dolu 186 yıllık köklü tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığının, kuruluşundan bugüne kadar milletin engin sevgi ve güvenine mazhar olduğunu kaydetti.

        Jandarma Komando Birliği'nin andıyla devam eden program, "jandarma" temalı yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edilmesi ve tören geçişiyle devam etti.

        Meydan üzerinde paramotor gösterisinin de yapıldığı program, protokol üyelerinin jandarma tarafından kurulan stantları gezmesiyle sona erdi.

        Törene, CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, Karamürselbey Eğitim Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Tahir Göncüoğlu, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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