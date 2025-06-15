Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Yalova'da esnafı ziyaret etti

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Yalova'da esnaf ve partililerle bir araya geldi.

Partisinin il başkanlığı tarafından düzenlenen programa katılmak üzere Yalova'ya gelen Ağıralioğlu, sivil toplum kuruluş temsilcileri, mahalle ve köy muhtarlarıyla buluştu.

Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda halk buluşmasına katılan Ağıralioğlu, daha sonra Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnafa ziyarette bulunarak onlarla sohbet etti.

Aynı cadde üzerindeki Anahtar Parti İl Başkanlığı binasının açılışını yapan Ağıralioğlu, daha sonra Uygulama Oteli'nde basın toplantısı düzenledi.

Dün partisinin Bursa binasının açılışını yaptıklarını hatırlatan Ağıralioğlu, bugün de Yalova'da olduklarını belirterek açılışlarında büyük bir coşku ve kalabalık olduğunu söyledi.

Ağıralioğlu, yeni nesil bir siyasal iklimin yeni nesil coşkusunu taşıdıklarının dile getirerek, "Biz siyaseti rekabetle yapmanın, bayrak yarışı gibi görmenin ve geleceğe hazırlanmanın imkanı diyebiliyoruz." ifadesini kullandı.