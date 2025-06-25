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        Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 zanlı tutuklandı

        Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 14 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 13:34 Güncelleme: 25.06.2025 - 13:34
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        Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 zanlı tutuklandı
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        Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 14 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10-22 Haziran'da düzenlediği operasyonlarda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Zanlıların üst, araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda, yaklaşık 2 kilogram sentetik uyuşturucu, 88,85 gram likit esrar, 9 kök Hint keneviri, 3 hassas terazi, 2 öğütücü aparat, suç gelirlerinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

        Adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden S.K., M.Ö., H.O., A.A., K.G., S.G., A.K., K.Ş.H. ve B.D. "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Diğer şüpheliler G.K., B.K., A.D.A., B.Ç. ve Ö.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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