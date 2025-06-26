Yalova'da çıkan çatı yangınında mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye kurtardı
Yalova'da 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yalova'da 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Süleymanbey Mahallesi Doğan Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın çatısında vantilatörün alev alması sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangında binada mahsur kalan 3 kişi, itfaiyenin sepetli aracıyla bulundukları yerden kurtarıldı.
Dumandan etkilenen 3 kişiye olay yerinde hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahale edildi.
Yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.
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