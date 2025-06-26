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        Yalova'da çıkan çatı yangınında mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye kurtardı

        Yalova'da 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 15:59 Güncelleme: 26.06.2025 - 15:59
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        Yalova'da çıkan çatı yangınında mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye kurtardı
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        Yalova'da 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Süleymanbey Mahallesi Doğan Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın çatısında vantilatörün alev alması sonucu yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Yangında binada mahsur kalan 3 kişi, itfaiyenin sepetli aracıyla bulundukları yerden kurtarıldı.

        Dumandan etkilenen 3 kişiye olay yerinde hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahale edildi.

        Yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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